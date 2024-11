Deshalb sind diese Woche rund 250 Rettungskräfte in Graz im Einsatz

Im Rahmen der EU-Katastrophenschutzübung MODEX2024 werden Spezialmodule zur Hochwasserrettung und Großpumpentechnik erprobt, um die grenzübergreifende Zusammenarbeit bei Katastrophen zu stärken. Fachkräfte aus den Ländern Rumänien, Deutschland, Polen, Belgien, Frankreich und Italien reisen dafür am Montag in die Steiermark.

Übungsszenarien in Graz

Am Dienstag und Mittwoch werden die Einsatzkräfte auch in Graz zu sehen sein. Geübt wird auf der Mur, teilweise auch im restlichen Stadtgebiet. Bei der An- und Abreise der Teams kann es zu kleineren Verkehrsbehinderungen kommen. Am Mittwoch sind die Zugänge zur Murinsel gesperrt.