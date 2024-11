Balkon in Vollbrand: Defekter Heizpilz löste Feuer aus

Am Dienstagvormittag ertönte die Sirene in Wolfsberg.

Veröffentlicht am 19. November 2024, 13:22 / ©FF Wolfsberg

Kurz nach 10 Uhr ertönte am Dienstag die Sirene in Wolfsberg. Die Freiwilligen Feuerwehren wurden zu einem Brand auf einem Balkon in St. Michael alarmiert. Ausgelöst wurde dieser mit hoher Wahrscheinlichkeit durch einen technischen Defekt bei einem gasbetriebenen Heizpilz. Mit entsprechenden Innen- und Außenangriffen gelang es den Wehren den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.