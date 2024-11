Graz feiert das Ehrenamt: Film „So sind wir“ feiert Premiere

Veröffentlicht am 19. November 2024, 13:26 / ©Stadt Graz/Fischer

Alle 330 Plätze für die Premiere sind bereits ausgebucht, doch Zusatzvorstellungen sind in Planung. 2025 wird der Film außerdem im ORF ausgestrahlt. „Der Film beleuchtet ein sehr aktuelles Thema – Ehrenamt und Freiwilligkeit“, so Regisseur Oliver Pink. „Es war uns wichtig, den Beweggrund der Menschen zu zeigen: Warum engagiert man sich freiwillig? Jede im Film porträtierte Person bringt einen unterschiedlichen Zugang zum Ehrenamt mit. Die Intensität der Geschichten macht den Film sehr berührend. Ein großes Dankeschön an die Stadt Graz, ohne die dieses Projekt nicht möglich gewesen wäre.“

Der Gemeinschaftssinn im Mittelpunkt

Bürgermeisterin Elke Kahr betont die Bedeutung des Ehrenamts: „Ohne Ehrenamt funktioniert eine Stadt nicht. Es hält unseren Zusammenhalt aufrecht und prägt das Zusammenleben in Graz maßgeblich. Mit dem Film wird dem Gemeinschaftssinn die Aufmerksamkeit geschenkt, die er verdient. Wir setzen als Stadt Maßnahmen wie die Ehrenamtsversicherung, um freiwilliges Engagement bestmöglich zu unterstützen.“ Auch Kulturstadtrat Günter Riegler hebt die Wichtigkeit des Projekts hervor: „Ehrenamtliche leisten Großes und gehen oft persönliche Risiken ein, um zur Gesellschaft beizutragen. Mit unserer ‚Film Commission‘ konnten wir dieses bedeutende Thema fördern. Der Filmsektor in Graz floriert und durch die Förderung von Projekten wie diesem schaffen wir in Graz mit relativ geringem Förderbudget einen großen Mehrwert: Insgesamt haben wir beinahe 40 Filmproduktionen unterstützt und dabei eine Wertschöpfung von rund 1,7 Millionen Euro für unsere Stadt generiert.“

Der Film „So sind wir – Ein Film über das Miteinander“ entstand über eineinhalb Jahre und an 20 Drehtagen und zeigt auf, wie zentral das Ehrenamt für ein funktionierendes Miteinander in Graz ist.