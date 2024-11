Neue Betrugsmasche: Schwindler nutzen nicht zugestellte Pakete aus

Der Ablauf ähnelt stark jenem in Villach. Die Frau aus Wolfsberg erhielt eine SMS, in der ihr mitgeteilt wurde, dass ihr Paket nicht zugestellt werden konnte. Um eine erneute Zustellung in die Wege zu leiten, sollte sie eine Gebühr in Höhe von 1,22 Euro bezahlen. „Über einen Link wurde sie auf eine gefälschte Internetseite geleitet, welche jener der österreichischen Post täuschend ähnlich sah“, berichten die ermittelnden Polizeibeamten. Dort wurde sie aufgefordert, ihre Kreditkartendaten einzugeben.

Anzeige bei Polizei in Preitenegg erstattet

Nichtsahnend folgte die 66-Jährige den Anweisungen. In der Folge wurden anstelle des vereinbarten Betrages 1.661,09 Euro von ihrem Bankkonto abgebucht. Daraufhin erstattete sie Anzeige bei der Polizeiinspektion in Preitenegg. Noch ist nicht bekannt, ob zwischen den beiden Fällen ein Zusammenhang besteht.