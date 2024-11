Adler fordern den Liga-Primus: Villach bereit für Fehervar-Showdown

Veröffentlicht am 19. November 2024, 13:41 / ©VSV/Krammer

Die Ungarn dominieren die win2day ICE Hockey League, gewannen neun ihrer letzten zehn Spiele und führen vor dem HC Bozen die Tabelle an. Der VSV liegt nach dem jüngsten Erfolg sieben Punkte hinter den Top-6 auf Platz 10, hat aber mit einer stabilisierten Defensive zuletzt vier von fünf Spielen gewonnen und elf Punkte geholt.

Direktes Duell

Fehervar entschied sieben der letzten zehn Begegnungen gegen den VSV für sich, jedoch meist knapp: Sieben Partien endeten mit nur einem Tor Unterschied. Besonders auswärts sind die Ungarn stark, gewannen acht von zehn Spielen in fremder Halle.

Spieler im Fokus

Für den VSV überzeugen Scorer John Hughes (19 Punkte) und Kevin Hancock (17 Punkte). Chase Pearson führt mit acht Toren die interne Trefferliste an. Aufseiten der Gäste glänzen Janos Hari (19 Punkte, +11 in der Plus/Minus-Wertung) und Torhüter Rasmus Reijola, der mit einer Fangquote von 94,9% und nur 1,64 Gegentoren pro Spiel die Liga dominiert. Am Mittwoch treffen zwei kompakte Defensiven aufeinander – Spannung garantiert!