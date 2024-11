„Keine Nulllohnrunde für steirische Landes- und Gemeindebedienstete“

Veröffentlicht am 19. November 2024, 13:47 / ©5 Minuten

Gestern, am 18. November, starteten auf Bundesebene die Gehaltsverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Die Verhandlungen auf Landesebene werden nach dem Bundesabschluss aufgenommen werden. Doch schon jetzt ist für die Steiermärkische Landesregierung klar, dass es für die steirischen Landes- und Gemeindebediensteten keine Nulllohnrunde geben wird. „Wir haben großartige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Landesverwaltung, die tagtäglich mit viel Einsatz und Kompetenz für die Steirerinnen und Steirer arbeiten. Deswegen wird es mit uns sicher keine Nulllohnrunde für die steirischen Landes- und Gemeindebediensteten geben. Mit der zuletzt beschlossenen Anrechnung von Vordienstzeiten setzen wir umfangreiche Maßnahmen, um den Landesdienst auch für die Zukunft wettbewerbsfähig und attraktiv zu gestalten. Es kann nicht sein, dass dann gleichzeitig der Sparstift auf dem Rücken der Landes- und Gemeindebediensteten angesetzt wird“, betont Landeshauptmann Christopher Drexler.

Lang: „Stehe einer Nulllohnrunde ablehnend gegenüber“

„Es gibt in der Steiermark tausende Landes- und Gemeindebedienstete, die täglich hervorragende und wichtige Arbeit für unsere Verwaltung leisten. Viele von ihnen kämpfen genauso wie tausende andere Steirerinnen und Steirer nach wie vor mit der Teuerung. Ich stehe einer Nulllohnrunde daher ablehnend gegenüber. Es gilt nun die Ergebnisse der Verhandlung auf Bundesebene abzuwarten – im Anschluss werden wir uns in den gewohnt guten Austausch mit den Sozialpartnern begeben“, sagt Landeshauptmann-Stv. Anton Lang.

Amon: „Nulllohnrunde kommt für uns in der Steiermark sicher nicht in Frage“

„Die Landesbediensteten leisten einen wesentlichen Beitrag für die Gesellschaft – denn die Verwaltung betrifft nahezu alle Lebensbereiche. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Land Steiermark dürfen gegenüber der Privatwirtschaft nicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zweiter Klasse sein. Wir arbeiten laufend daran den Landesdienst als Arbeitgeber noch attraktiver zu machen und damit die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen – eine Nulllohnrunde kommt für uns in der Steiermark sicher nicht in Frage!“, so Personallandesrat Werner Amon.

