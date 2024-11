800 Krampusse erobern am Samstag Klagenfurts Straßen

Am 23. November 2024 findet einer der größten Krampusläufe in Klagenfurt statt. Sage und Schreibe 800 Krampusse nehmen an der Veranstaltung teil. Mit dabei sind auch heuer die „Widdersdorfer Wolferer“ aus Niederbayern mit ihren Glocken. Seit 24 Jahren kommen sie in Österreich exklusiv ausschließlich zum Krampuslauf nach Klagenfurt.

40.000 Besucher werden in Klagenfurt erwartet

Start ist um 19 Uhr bei der Kärntner Landesregierung. Danach geht es weiter über die Bahnhofstraße bis zum Endpunkt am Alten Platz. Bis zu 40.000 Besucher werden erwartet. „Unser Krampuslauf hat eine große Tradition und ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Ich bin sehr stolz, dass unsere Landeshauptstadt eine Traditionsveranstaltung wie diese zu bieten hat und lade Sie alle herzlich dazu ein, den Krampuslauf zu besuchen“, so Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten).