Große Trauer um bekannten Kärntner Patientenanwalt

„Erwin Kalbhenn war ein großartiger und führender Mediziner unseres Landes und hat mit Geschick und sensibler Hand das LKH Klagenfurt geleitet. In den 14 Jahren seiner Tätigkeit als Patientenanwalt hat er im Sinne der Patienten Reformen eingeleitet, die wesentlich dazu beigetragen haben, das Vertrauen und Miteinander von Patientinnen und Patienten sowie Ärztinnen und Ärzten zu verbessern“, so betonen Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ).

Ehemaliger Patientenanwalt

So war es Kalbhenn, der die Entschädigungsregelungen für Geschädigte in deren Sinn neu geregelt hat. Es gelang ihm in seiner 14 Jahre dauernden Patientenanwaltschaft, über 2.800 Fälle außergerichtlich zu lösen. Seine Prämisse war es, dass Ärzte und Patienten auf Augenhöhe miteinander kommunizieren müssen. 2014 wurde Kalbhenn für seine umfassende Tätigkeit als Arzt und Patientenanwalt auch mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen des Landes gewürdigt.