119 Mitarbeiter betroffen: Schoko-Firma kämpft mit Millionen-Insolvenz

Seit 1949 schlägt das Herz der Firma Hauswirth für Süßwaren und Schokolade. Franz Hauswirth senior gründete damals das Unternehmen als Konditorei in Wien. Mit der Zeit wurde die Produktionsstätte in Wien zu klein und es wurde Anfang der 1960er-Jahre eine neue, größere im Burgenland eröffnet. Unter Franz Hauswirth junior wuchs das Unternehmen immer weiter. 2006 ging die Firma Hauswirth schließlich in die Hände der Brüder Roman und Peter Hauswirth. Die gesamte Geschichte des Familienunternehmens ist online einzulesen.

Hauswirth kämpft mit Insolvenz

Und hier steht man jetzt. Am heutigen Dienstag, dem 19. November 2024, wurde bekannt, dass das Schokolade-Unternehmen Franz Hauswirth Ges.m.b.H. mit Sitz in Kittsee, Bezirk Neusiedl am See, insolvent ist. Die Passiva belaufen sich auf rund 10,5 Millionen Euro, wie Medien berichten. Von der Insolvenz sind 119 Mitarbeiter betroffen. Ob diese um ihren Arbeitsplatz bangen müssen? Laut Eigenantrag ist eine Fortführung des Unternehmens jedenfalls geplant. Dazu soll das vorhandene Bankguthaben und offene Forderungen herangezogen werden.

Wie kam es zur Insolvenz?

Grund für die Insolvenz sollen die gestiegenen Rohstoff-Kosten sowie Energie- und Lohnkosten sein. Außerdem kam es während der Pandemie zu Umsatzeinbrüchen. Im vergangenen Jahr sind die Preise für Kakao stark in die Höhe gestiegen. Für den Preisanstieg gibt es mehrere Gründe. Mehr dazu liest du jedenfalls hier: Kakao-Krise: Lebensmittelindustrie kämpft mit Preisexplosion.