„Augen auf die Straße“: Mehr Sicherheit für steirische Volksschulkinder

Veröffentlicht am 19. November 2024, 14:52 / ©GROSSE SCHÜTZEN KLEINE

Jedes Jahr verunglücken in Österreich rund 2.850 Kinder im Straßenverkehr, 360 davon allein in der Steiermark. Viele dieser oft schweren Unfälle könnten durch gezielte Präventionsmaßnahmen verhindert werden. Um dem entgegenzuwirken, hat der Verein GROSSE SCHÜTZEN KLEINE mit Unterstützung des Landes Steiermark die Verkehrssicherheits-Trilogie „Augen auf die Straße – für Kinder“ ins Leben gerufen. Dieses Programm sensibilisiert Volksschulkinder spielerisch und interaktiv für die Gefahren des Straßenverkehrs.

Mehr Aufmerksamkeit und Sicherheit

In diesem Jahr erreichten die Workshops an 15 steirischen Volksschulen 540 Kinder aus 34 Klassen der dritten und vierten Schulstufe. Dabei standen die Themen Ablenkungen im Straßenverkehr, Trittsicherheit und Koordination, sowie der Umgang mit toten Winkeln und Sichteinschränkungen im Mittelpunkt. Holger Till, Präsident des Vereins und Vorstand der Univ.-Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie Graz, betont: „Rund 2.850 Kinder verunglücken in Österreich jährlich im Straßenverkehr. Jeder einzelne dieser Unfälle bedeutet großes Leid für die Familien. Die Verantwortung für die Sicherheit der Kinder liegt natürlich bei uns Erwachsenen. […] Wenn wir mit unseren Workshops nur einen einzigen Unfall verhindern können, hat sich unsere Arbeit schon mehr als gelohnt.“

Sinne trainieren

Einen zentralen Bestandteil der Workshops bilden Übungen zur Förderung der Wahrnehmung. Die Kinder lernen, ihre Sinne gezielt einzusetzen, um Gefahren im Straßenverkehr frühzeitig zu erkennen. Hörübungen trainieren die Lokalisation von Geräuschen wie rückwärtsfahrende Lkws oder herannahende Straßenbahnen. Visuelle Übungen wie ein Puzzle, das ablenkende Gegenstände wie Kopfhörer zeigt, regen Diskussionen über die Risiken im Verkehr an. Fotos von potenziell gefährlichen Situationen werden analysiert und gemeinsam Verbesserungsvorschläge entwickelt. Auch die körperliche Fitness kommt nicht zu kurz. Ein Verkehrssicherheits-Parcours fordert die Kinder heraus, Hindernisse zu überwinden und Aufgaben zu lösen, erst ohne Ablenkung, dann mit zusätzlichen Herausforderungen wie einer vorgelesenen Geschichte. Der anschließende Austausch macht den Einfluss von Ablenkungen auf die Konzentration und Sicherheit deutlich.

Verantwortung gemeinsam tragen

Das Programm richtet sich bewusst an Dritt- und Viertklässler, da viele Kinder in diesem Alter schon eigenständig im Straßenverkehr unterwegs sind. Verkehrsreferent Anton Lang hebt hervor: „Die Erhöhung der Verkehrssicherheit ist mir seit Jahren ein großes Anliegen. Immer noch passieren leider viel zu viele Unfälle, die zu einem großen Teil auf Geschwindigkeitsüberschreitungen oder Ablenkung zurückzuführen sind. […] Es ist mir besonders wichtig, hierbei bereits bei unseren Kindern und Jugendlichen anzusetzen.“ Die Bereitstellung kostenloser Unterrichtsmaterialien ermöglicht es Pädagogen, das Thema Verkehrssicherheit nachhaltig in den Schulalltag zu integrieren.

Eine preisgekrönte Initiative

Für seinen innovativen Ansatz wurde das Projekt „Augen auf die Straße“ 2023 mit dem Österreichischen Verkehrssicherheitspreis AQUILA ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht die Bedeutung der Workshops und motiviert alle Beteiligten, die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr weiter zu verbessern.

Toolbox und Studien Augen auf die Straße-Toolbox zum kostenfreien Download: www.grosse-schuetzen-kleine. at/e-learning

Alle Fokusreports zu Kindersicherheit und Unfallprävention im Straßenverkehr: www.grosse-schuetzen-kleine. at/forschungszentrum/ publikationen/