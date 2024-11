Neue Hoffnung am Grazer Hauptbahnhof: Bahnhofsmission eröffnet ihre Tür

Nach einer erfolgreichen Testphase startet die Grazer Bahnhofsmission offiziell ihren Betrieb. Ein gemeinsames Projekt von Stadt Graz und Caritas, das an 365 Tagen im Jahr Unterstützung für Menschen in prekären Lebenslagen bietet. Die Eröffnung fand am Dienstag, den 19. November 2024, direkt vor Ort in den Räumlichkeiten am Europaplatz 12 statt.

Ein Ort der Wärme

„Es ist ein sehr erfreulicher Anlass, zu dem wir heute zusammengekommen sind“, sagte Bürgermeisterin Elke Kahr bei der feierlichen Eröffnung. Sie unterstrich die Bedeutung der Einrichtung: „Die Bahnhofsmission ist eine Anlaufstelle, in der sich Menschen im Winter aufwärmen, im Sommer abkühlen und die nächsten Schritte im Leben vorbereiten können. Wir leben nicht in rosigen Zeiten, es gibt vielen Menschen, die solche Angebote dringend brauchen – oft auch, weil sie einsam sind.“

Niederschwellige Hilfe für den Alltag

Die neue Bahnhofsmission bietet ein konsumfreies und modernes Tageszentrum mit einem breiten Angebot. „Man fühlt sich in den hellen Räumen gut angenommen. Es ist für viele, die nicht wissen, wohin sie gehen können, wichtig, dass es diesen Ort gibt“, erklärte Andrea Fink, Leiterin des Grazer Sozialamts. Besonders im hektischen Umfeld des Bahnhofs sei eine solche Anlaufstelle dringend nötig.

Das Zentrum ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet und bietet unter anderem: einen geräumigen Gästeraum, der auch anonym betreten werden kann,

Getränke, Suppe und Zugang zu Büchern,

PCs, Ladestationen für Handys und Spinde für persönliche Gegenstände,

Waschmöglichkeiten, Duschen und einen Schutzraum für Frauen.

Jakob Url, Leiter der Bahnhofsmission, betonte den konsumfreien Charakter der Einrichtung und erklärte, dass neben der grundlegenden Versorgung auch Beratung und die Vermittlung an andere Unterstützungsangebote zentral seien. Ziel sei es, den Menschen zu helfen, neue Perspektiven zu entwickeln.

Eine lange Tradition – neu belebt

Die ursprüngliche Bahnhofsmission in Graz existierte bis in die 1990er-Jahre. Mit der jetzigen Wiedereröffnung knüpft die Stadt Graz an eine wichtige Tradition an. Finanziert wird die Einrichtung durch das Sozialamt mit einer jährlichen Förderung von 460.000 Euro. Die Caritas übernimmt den Betrieb, unterstützt von ehrenamtlichen Mitarbeiter. „Not sehen und handeln – das ist seit 100 Jahren Kernauftrag der Caritas“, sagte Nora Tödtling-Musenbichler, Direktorin der Caritas Steiermark. „Wir freuen uns sehr, dass die Stadt Graz sich entschlossen hat, die Bahnhofsmission weiterzuführen und die Caritas als Betreiberin beauftragt hat. Gerne werden wir dieses wichtige, niederschwellige und offene Angebot der Nothilfe führen.“

Gemeinschaft macht den Unterschied

Besonders hervorgehoben wurde bei der Eröffnung die Zusammenarbeit zwischen Stadt, Caritas und den vielen freiwilligen Helfer . „Die Bahnhofsmission zeigt, wie viel man gemeinsam schaffen kann“, so Fink. Ohne die ehrenamtliche Unterstützung wäre das breite Angebot kaum umsetzbar.