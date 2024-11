Lebkuchenhaus-Basteln und Co.: Weihnachtszauber im Grazer Citypark

Die Weihnachtswunderwelt am Panorama Platz begeistert Groß und Klein.

Die Weihnachtswunderwelt am Panorama Platz begeistert Groß und Klein.

Veröffentlicht am 19. November 2024, 15:49 / ©CITYPARK

„Licht und Atmosphäre sind weit mehr als reine Dekoration – sie schaffen Momente des Innehaltens und laden zum Genießen ein. Alle Jahre wieder bietet unsere Shopping-Mall somit ein besonderes Erlebnis für alle Christkinder und Weihnachtsmänner bei ihren Besorgungen, das nur in der Weihnachtszeit im CITYPARK auf diese stimmungsvolle Art und Weise erlebt werden kann“, so Center-Manager Wolfgang Forstner. Laut Studie des Linzer market-Instituts, die CITYPARK Betreiberin SES in Auftrag gegeben hat, sind für 83 Prozent der befragten Frauen und für 77 Prozent der Männer Dekorationen und Lichter, gefolgt von Weihnachtsmusik, Weihnachtsbäumen, weihnachtlichen Düften oder Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkte besonders wichtig. Gerade jüngere Menschen fühlen sich durch dekorative Lichtelemente und Weihnachtsbäume besonders angesprochen.

Das Weihnachtsprogramm verspricht zauberhafte Momente

Eine festliche Weihnachtsbeleuchtung mit entsprechender Kulisse, liebevoll gestaltete Dekorationen und stimmungsvoll geschmückte Schaufenster sorgen zusammen mit dem beliebten Weihnachtsmarkt für eine unvergleichliche Weihnachtsatmosphäre im CITYPARK. Musikalische Höhepunkte wie der Saxophonist Ingo Herzmaier, der Reininghauschor und ein Open Piano erfüllen den CITYPARK mit festlichen Klängen und wecken die Vorfreude auf das Weihnachtsfest.

Lebkuchenhaus-Basteln und mehr

Auch für die Kleinen gibt es viel zu erleben: Beim beliebten Lebkuchenhaus-Basteln, das ab dem 30. November jeden Samstag stattfindet, können die jungen Gäste ihr eigenes Lebkuchenhaus kreativ gestalten. Die Kinderbetreuung „Spieleburg“ bietet zudem täglich ein abwechslungsreiches Programm. Außerdem schaut am 6. Dezember der Nikolaus vorbei, bringt kleine Geschenke für alle und wird Kinderaugen zum Strahlen bringen. Die bekannten und beliebten „Einpack-Engel“ des CITYPARK stehen bereit, um Geschenke liebevoll zu verpacken und den Besucher:innen so ein entspanntes Weihnachtsshopping zu ermöglichen.