Österreicher um 6.300 Euro betrogen – dann hat er Glück 

Er wollte eigentlich nur einen Energiespeicher ergattern und wurde über die Plattform Ebay fündig. Eine deutsche Firma verkaufte das gewünschte Produkt über die Onlineseite. Aber dann nimmt das Ganze eine ärgerliche Wendung.

Info: Zahlung abgebrochen

Als er die Bestellung aufgibt, bekommt er folgende Nachricht: „Erledigt! Der Verkäufer hat den Abbruch abgeschlossen. Ihr Kauf wurde abgebrochen!“ Die Zahlung über Ebay soll nicht funktioniert haben. Der VKI, Verein für Konsumenten-Information erklärt weiter: „Dann erhält der Konsument eine Nachricht vom Unternehmen mit den Kontodaten. Die Email sieht echt aus, denn dort steht: „Ebay sent this message to S*“.“

Zahlung getätigt, Warten auf Ware

Der Kunde überweist dann, leider außerhalb des Zahlungssystems von Ebay, den Kaufpreis von 6.299 Euro. Doch dann die Schocknachricht: „Es stellt sich heraus, dass das nicht das Konto des Anbieters ist und auch die ursprüngliche Nachricht nicht vom Unternehmen stammt.“ Sein Geld ist weg.

Ebay: Wir nehmen Sie ernst

Zuerst mauert die Onlineplattform, erzählt der VKI weiter: „Vielen Dank für Ihre E-Mail an [email protected]. Wir nehmen Meldungen wie diese ernst und freuen uns über Ihr Feedback. Höchstwahrscheinlich wurde die Nachricht, die Sie erhalten haben, nicht von Ebay an Sie gesendet.“ Die Nachricht wurde eindeutig von Ebay versendet („… bei dieser E-Mail handelt es sich um eine vom System versendete Information“). Der VKI bleibt trotzdem dran: Das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland wurde gebeten bei Ebay zu intervenieren. Erfolgreich. „Es braucht dafür intensive Korrespondenz, viel akribische Arbeit und vor allem unsere wiederkehrend beharrlichen Hinweise, dass die entscheidende betrügerische E-Mail über Ebay verschickt wurde“, so der VKI. Die Nachhilfe zum Konsumentenrecht lohnt sich. Letztlich lenkt Ebay ein und zahlt die 6.299 Euro an Herrn S* zurück.

Wie lässt sich der Betrug erkennen?

VKI Experte Jakob Zarari war mit dem Fall betraut: „Wir empfehlen: Seien Sie skeptisch, wenn ein Anbieter eine Zahlung außerhalb des Zahlungssystem der Plattform verlangt. Da steckt oft Betrug dahinter.“ Fragen zu ähnlichen Fällen? Hier geht es zur VKI-Beratung.