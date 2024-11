Neues TU Graz-Dossier: Sonnenenergie im Fokus

"Soak up the Sun"

Der Anteil der Solarenergie am Energiemix soll kräftig steigen. Damit dies gelingt, braucht es effizientere Photovoltaikanlagen, bessere Speichermöglichkeiten und leistungsstärkere Netze – aber auch geeignete Flächen, um die Sonnenenergie ernten zu können. Welche Lösungen Forschende an der TU Graz entwickeln und wie sie die skizzierten Herausforderungen einschätzen, lesen Sie im neuen Themendossier „Soak up the Sun – Wie können wir Sonnenenergie bestmöglich nutzen?“.

Die Inhalte des Dossiers im Einzelnen: Nutze die Sonne, um dich vor der Hitze zu schützen: Sonnenenergie zu nutzen, bedeutet für uns vielfach, Strom mittels Photovoltaik zu erzeugen. Ausgeklügelte architektonische Änderungen machen jedoch viel mehr möglich.

Das Potenzial für Sonnenenergie in Österreich ist groß: Der PV-Ausbau in Österreich schreitet voran. Wie die Netze dafür ausgebaut werden müssen und welche Speicher sinnvoll sind, erklären Sonja Wogrin und Alexander Konrad vom Institut für Elektrizitätswirtschaft und Energieinnovation der TU Graz.

Alternativen PV-Flächen auf der Spur: Wo ist der Platz, um in Österreich bis zum Jahr 2030 die gesetzlich vorgesehene Menge an Photovoltaik-Strom zu erzeugen? Ein Forschungsprojekt mit Beteiligung der TU Graz hat sich in der Steiermark auf die Suche nach geeigneten Flächen gemacht.

PV Soiling: Der Dreck muss weg: Staub, Pollen oder Vogelkot reduzieren die Leistung von Solarmodulen, doch automatische Reinigungssysteme sind teuer. Armin Buchroithner vom Institut für Elektrische Messtechnik und Sensorik tüftelt an einer Lösung, die mehr Ertrag und günstige Reinigung zugleich verspricht.

Speichern oder exportieren?: Im Jahr 2040 wird die Stromproduktion von Solaranlagen zur Mittagszeit die Nachfrage häufig deutlich übersteigen. Robert Schürhuber vom Institut für Elektrische Anlagen und Netze erläutert, wie die Netzstabilität künftig gewährleistet bleibt, ohne PV-Anlagen zeitweise vom Netz nehmen zu müssen.

Thomas Rath gewinnt „Zero Emissions Award": Der Chemiker forscht am Institut für Chemische Technologie von Materialien der TU Graz an der nächsten Generation organischer Solarzellen. Die alpha+ Stiftung des Wissenschaftsfonds FWF fördert seine Pionierarbeit mit 460.000 Euro.

Ein längeres Leben für organische Solarzellen: Photovoltaikzellen aus organischen Verbindungen sind leicht und biegsam, weshalb sie als sehr vielversprechend gelten. Ein internationales Forschungsnetzwerk unter Leitung der TU Graz möchte nun die Stabilität der Materialien erhöhen.

Parabolrinnen-Solarmodul entsteht an TU Graz: Mittels Hohlspiegel auf Photovoltaik-Zellen gebündelte Sonnenstrahlen liefern nicht nur Strom, sondern auch thermische Energie zum Heizen oder Kühlen. Drei technologische Innovationen verringern die Kosten erheblich.

Mittels Hohlspiegel auf Photovoltaik-Zellen gebündelte Sonnenstrahlen liefern nicht nur Strom, sondern auch thermische Energie zum Heizen oder Kühlen. Drei technologische Innovationen verringern die Kosten erheblich. Sonnenstrom für die TU Graz: Die TU Graz will bis 2030 zur klimaneutralen Universität werden. Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern tragen dazu bei, dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen – und sie werden laufend weiter ausgebaut

Die Idee der TU Graz Dossiers

Ein Thema, viele Blickwinkel und Perspektiven: An der TU Graz arbeiten Wissenschafterinnen und Wissenschafter unterschiedlicher Disziplinen an großen, gemeinsamen Themen – etwa an der Frage, wie wir unsere Zukunft nachhaltig(er) bauen können, wie sicher unsere Stromversorgung ist, wie es mit der Künstlichen Intelligenz weitergeht und welche Antriebsarten wir in Zukunft nutzen werden. Dieses gebündelte Fachwissen wird in Form von Themendossiers noch stärker vor den Vorhang geholt.

