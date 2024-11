3.000 Besucher bei Kinderliteratur-Festival in Villach

Das Kinderliteratur-Festival in Villach erfreute sich schon über 3.000 Besuchern.

Veröffentlicht am 19. November 2024, 16:33 / ©Stadt Villach/Marta Gillner

Kärntens einziges Kinderliteratur-Festival in Villach erfreut sich dieses Jahr einer besonders hohen Beliebtheit. In den ersten drei Wochen haben mehr als 3.000 Besucher die Lesestadt in der Alpen-Adria-Mediathek besucht. Hier wird nicht nur Kinderliteratur gefeiert, sondern auch ein faszinierendes Theaterprogramm geboten.

Doppelvorstellungen

In der letzten Woche des Festivals gibt es nun zusätzliches Programm, um dem Ansturm gerecht zu werden. Die Veranstalter haben sieben Zusatzvorstellungen organisiert, die noch bis Freitag, den 22. November 2024, stattfinden werden. Besonders die Theatervorstellungen, die mitten in der Ausstellung stattfinden, sind ein großer Anziehungspunkt für kleine und große Besucher.

Kultur für die ganze Familie

„Kulturangebote für Kinder haben in Villach eine lange Tradition“, sagt Kultur- und Jugendreferentin sowie Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser. „Es freut mich sehr, dass Schulen, Kindergärten und Familien die Lesestadt so gut annehmen. Die Theatervorstellungen mitten in der Ausstellung begeistern offenbar Klein und Groß.“

Tickets sichern

Für die Zusatzvorstellungen gilt es, rechtzeitig zu reservieren. Die sieben verbleibenden Aufführungen bieten noch viele Gelegenheiten, in die Welt der Kinderliteratur einzutauchen. Interessierte können ihre Tickets telefonisch unter 04242/205-3131 oder per E-Mail an [email protected] reservieren.