Streit am Wiener Busbahnhof: Fahrgast beißt Buslenker ins Gesicht

Am Busbahnhof Südtiroler Platz in Wien kam es bei der Gepäckausgabe nach einer Busfahrt von Serbien nach Österreich zu einem handfesten Streit zwischen einem 44-jährigen Buslenker und einem 54-jährigen Fahrgast. Der Vorfall eskalierte so weit, dass der Fahrgast dem Buslenker ins Gesicht biss, woraufhin die Polizei verständigt wurde.

Beide Männer festgenommen

Beamte der Polizeiinspektion Taubstummengasse nahmen beide Männer vorläufig fest, da sie sich gegenseitig mit dem Umbringen bedroht und körperlich attackiert haben sollen. Der Buslenker musste wegen einer Gesichtsverletzung im Krankenhaus behandelt werden.

Kontroverse Aussagen

In seiner Aussage erklärte der 54-Jährige, er habe sich vom Buslenker respektlos behandelt und bei der Gepäckausgabe benachteiligt gefühlt. Aus Angst vor einem Angriff habe er den 44-Jährigen attackiert, bestritt jedoch, Drohungen ausgesprochen zu haben. Der Buslenker schilderte hingegen, der Fahrgast sei bereits während der Fahrt auffällig gewesen, habe ihn beschimpft und später unvermittelt angegriffen und gebissen.

Auf freiem Fuß angezeigt

Nach Abschluss der Ermittlungen wurden beide Männer auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.