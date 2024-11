In flagranti im Bett erwischt: Liebes-Drama bei Bauer sucht Frau

Nach einem ausgelassenen und lustigen Hoffest bei Alex im schönen Weinviertel, überschlagen sich am nächsten Morgen die Ereignisse. Steirerin Doris ist auf der Suche nach Alex und Marina und erwischt die beiden gemeinsam im Bett. Und das, nachdem Alex am Hoffest noch mit beiden Frauen geturtelt hat. Für Doris ein Schock. Hat sich Alex tatsächlich gestern Abend noch für ihre Konkurrentin entschieden? Oder sind noch beide beim Bauern im Rennen? Wie wird Doris mit der Situation umgehen? Für Alex steht jedenfalls fest: „Bauer sucht Frau“ hat sein Leben verändert. „Es sind auf jeden Fall Freudentränen, dass mich ‚Bauer sucht Frau‘ so viel weitergebracht hat.“

„Ich weiß nicht, was der Typ eigentlich will“

Beim eifrigen Traunviertler Mathias ist die Stimmung in der Früh nicht blendend. Der echte Morgenmuffel will nicht angesprochen werden, doch die drei Hofdamen haben viele Fragen. Das trübt die Laune der Damen. „Ich weiß nicht, was der Typ eigentlich will“, ist Anna nach einem Einzelgespräch nicht happy. Sie erklärt weiter: „Ich bin wirklich angefressen. Leider hab‘ ich mich da getäuscht. Ich würde mir auch noch überlegen, ob ich nicht die Heimreise antreten werde.“ Und auch eine zweite Hofdame kommt mit der verschlossenen Art des Traunviertlers gar nicht zurecht. Kommen Mathias an einem Tag gleich zwei Hofdamen abhanden?

Hofwochenstart in Osttirol

Bei Johannes (32 Jahre, Lienz), dem abenteuerlustigen Osttiroler, beginnt das Liebesabenteuer Hofwoche. Er begrüßt mit Gudrun (22, aus Salzburg), Angelina (23, Deutschland) und Alexandra (36, Wien) drei Hofdamen im malerischen Osttirol. Bevor die Damen ankommen, platziert er noch Lavendel und Zirbenholz in den Zimmern für eine wohlige Atmosphäre, denn es ist ihm „sehr wichtig, dass sich die Damen wohlfühlen“. Das persönliche Gastgeschenk ist bereit und das beste Outfit sitzt. „Bissl Style ist mir schon wichtig. Auch gegenüber der Mädls, dass ich schneidig hergerichtet bin“, erklärt der modebewusste Landwirt. Den Anfang macht Angelina, die aus Thüringen angereiste Fitnesstrainerin. Wird sich der weite Weg für die Liebe lohnen?

Die neue Folge „Bauer sucht Frau“ läuft am Mittwoch, den 20. November 2024 um 20.15 Uhr auf JOYN & ATV.