Schnee-Karte zeigt: Diese Regionen werden jetzt weiß in Österreich

Auf den Bergen wird es in weiten Teilen Österreichs auf alle Fälle weiß, doch Schnee kann stellenweise sogar bis in die Täler fallen.

Mit einer „kräftigen Kaltfront“, wie sie die „GeoSphere Austria“ auf Facebook bezeichnet, kommen auch deutlich kältere Luftmassen nach Österreich. Spätestens in der Nacht auf morgen erwarten uns dann dadurch neben oft windigem Wetter auch Schneeschauer „bis weit herab“, wissen die Meteorologen.

So sieht das Wetter inklusive Schneefall aus

„Das Wetter zieht von Vorarlberg über Tirol und Salzburg bis ins Waldviertel. Vor allem an der Alpennordseite sinkt die Schneefallgrenze bis auf rund 500 bis 900 Meter ab. Am meisten ist die Region um den Arlberg betroffen, es erwartet sie 20 bis 40 Zentimeter Schnee“, erklärte etwa auch „GeoSphere Austria“-Meteorologin Sabrina Nujic-Marth im Gespräch mit 5 Minuten.

So viel Schnee dürfte jetzt fallen

Auf Facebook zeigt die „GeoSphere Austria“ auch eine Karte, die offenbart, wo es wie viel schneien könnte. Besonders auffällig dabei ist, dass im Westen des Landes eben deutlich mehr fallen wird, der Süd- und Nordosten sowie der äußerste Osten rund ums Burgenland bleiben zwischen Dienstag und Donnerstag wohl gänzlich schneefrei.

©Screenshot „GeoSphere Austria“ Eine Karte der „GeoSphere Austria“ zeigt, wo zwischen Dienstag und Donnerstag wie viel Schnee fallen wird.

Ab Sonntag könnte es wieder markant wärmer werden

Doch das kalte Wetter hält jetzt wohl nur einige Tage an, wärmeres Wetter ist nämlich schon in Sicht, so die Experten: „Ab Sonntag sieht es dann wieder nach einer markanten Erwärmung in der Höhe aus.“ Der Schnee, der bis dahin vor allem auch in den Tallagen fallen könnte, dürfte also wohl nicht von längerer Dauer sein.

