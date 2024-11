Blutiger Streit in Innsbruck – Messerstich verletzt 24-Jährigen

Am Abend des 18. November 2024 kam es gegen 19.05 Uhr vor einem Wohnhaus in Innsbruck zu einem Streit zwischen vier Männern. Ein 20-jähriger Syrer stach dabei mit einem Klappmesser mehrfach in die Gesäßhälfte eines 24-jährigen Afghanen, der dabei unbestimmte Verletzungen erlitt. Zeitgleich schlug ein 21-jähriger Palästinenser dem 18-jährigen Afghanen ins Gesicht, was zu leichten Verletzungen führte.

Festnahme durch Spezialkräfte

Die alarmierten Spezialkräfte der Einheit „SIG“ konnten die Situation schließlich unter Kontrolle bringen und nahmen den 20-jährigen Syrer sowie den 24-jährigen Afghanen in einer nahegelegenen Wohnung fest. Der verletzte 24-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Innsbruck gebracht, um dort weiter behandelt zu werden. Am 19. November 2024 wurden die beiden Festgenommenen wieder aus der Haft entlassen, und es wurde gegen sie Anzeige erstattet. Sie sind derzeit auf freiem Fuß.