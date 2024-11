Eröffnung des ersten Scotch & Soda Flagship-Stores in Österreich

Nach der Übernahme der Scotch & Soda Filialen durch den österreichischen Unternehmer Christian Leitner hat die Modemarke einen bedeutenden Schritt in Richtung Expansion in Österreich gemacht. Am heutigen Dienstag, 19. November 2024, wurde der erste Flagship-Store im Westfield Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf bei Wien eröffnet. Ein bedeutender Meilenstein unter der neuen Führung. Mit dieser Eröffnung zeigt Scotch & Soda erstmals Leitners Vision für die Marke und setzt ein starkes Signal für die weitere Expansion in Österreich.

Neues Kapitel

Die Eröffnung des Flagship-Stores im Westfield Shopping City Süd stellt den ersten großen Erfolg unter der Leitung von Christian Leitner dar. Dieser Schritt markiert nicht nur den Beginn einer neuen Ära für die Marke in Österreich, sondern setzt auch ein starkes Zeichen für die geplante Expansion des Unternehmens im Land. Als einer der größten und beliebtesten Einkaufsstandorte Österreichs war das SCS der ideale Ort, um Scotch & Soda in einem Flagship-Store zu präsentieren.

Alles abgestimmt

Der neue Store wurde mit viel Liebe zum Detail gestaltet und verkörpert das moderne, kosmopolitische Design, das Scotch & Soda weltweit auszeichnet. Das Interieur besticht durch eine gelungene Kombination aus hochwertigen Materialien, warmen Farbtönen und einem urbanen Flair, das perfekt mit dem Image des niederländischen Modelabels harmoniert. Hier können Modebegeisterte die Welt von Scotch & Soda auf einzigartige Weise erleben. Christian Leitner, der die Marke in Österreich weiter etablieren möchte, erklärte bei der Eröffnung: „Wir wollen inspirieren und die Möglichkeit bieten, mit uns in die Welt von Scotch & Soda einzutauchen.“ Für Leitner, der einen unternehmerischen Hintergrund und eine Leidenschaft für Mode mitbringt, ist die Expansion in Österreich ein bedeutender Schritt, um Scotch & Soda nachhaltig im Markt zu verankern.

Vielfältige Kollektionen und individueller Kundenservice

Im neuen Flagship-Store erwartet die Besucher eine breite Auswahl an aktuellen Kollektionen für Damen und Herren, die die markentypische Mischung aus Amsterdam Chic und modernen Klassikern widerspiegeln. Besonders betont wird die hohe Qualität und das innovative Design der Kollektionen, die sich durch einzigartige Stücke auszeichnen. „Die Eröffnung in einer so zentralen und belebten Lage ist ein wichtiger Schritt, um Scotch & Soda fest in Österreich zu etablieren“, sagte Leitner bei der Eröffnung. Neben der Produktpräsentation legt der Flagship-Store auch großen Wert auf einen exzellenten Kundenservice. Die Werte von Scotch & Soda – Individualität, Authentizität und Qualität – sollen nicht nur durch die Kollektionen, sondern auch durch den persönlichen Service und die Kundenbetreuung erlebbar werden.