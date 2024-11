Obdachloser (29) vertickt in Linz Kokain im Wert von 45.000 Euro

Kokain im Wert von 45.000 Euro soll ein 29-jähriger Obdachloser in Linz verkauft haben.

Schon seit Mai 2024 haben Kriminalbeamte des Landeskriminalamtes Oberösterreich gegen einen 29-jährigen obdachlosen Mann aus Linz ermittelt. Der Kroate hat dabei einer anderen Person insgesamt einen Kilo Kokain zum Preis von 45.000 Euro zum Kauf angeboten und als Kostprobe fünf Gramm Kokain verkauft.

Auch „Kokain-Presse“ wurde gefunden

Der 29-Jährige konnte in weiterer Folge im Oktober 2024 von den Suchtgiftermittlern gemeinsam mit der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz festgenommen werden. Bei der Festnahme wurde bei dem Mann eine professionelle, kleine „Kokain-Presse“ vorgefunden.

Beschuldigter nur wenig geständig

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte nicht nur über Kokain verfügte, sondern auch über Marihuana, welches er sich monatlich aus Deutschland liefern lies und im Raum Linz mit Gewinnaufschlag veräußerte, wie die Polizei berichtet. Der in Linz in Untersuchungshaft befindliche Beschuldigte zeigte sich zu den gesamten Vorwürfen bislang wenig geständig. Vielmehr gab dieser vor der Kriminalpolizei an, dass er seinem Großabnehmer nur eine geringe Menge Kokain angeboten hätte, um ihn bei einer geplanten Vorauszahlung zu bestehlen, ohne die Ware zu liefern.