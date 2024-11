Nach 11 Tagen: Wasser in Kärntner Gemeinde wieder trinkbar

Das Wasser in Wieting (Klein St. Paul, Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten) kann wieder getrunken werden.

Veröffentlicht am 19. November 2024, 20:29 / ©Pexels.com

„Das Wasser im Gemeindebereich Wieting ist wieder in Ordnung und freigegeben“, erklärt die Bürgermeisterin von Klein St. Paul, Gabriele Dörflinger, gegenüber 5 Minuten. Es sei wieder „bedenkenlos genießbar“ und die verordneten Maßnahmen könnten „ab sofort eingestellt werden“, weiß auch die Freiwillige Feuerwehr Wieting auf Facebook.

Was war geschehen?

Es war der 8. November, als die Gemeinde Klein St. Paul (Bezirk St. Veit an der Glan) eine Trinkwasserwarnung an die Bewohner der Ortsteile Wieting, Kitschdorf, Hechtlsiedlung und Mösel ausschickte – das Wasser war mit Bakterien verunreinigt. Drei Minuten lang musst es daraufhin abgekocht werden, ehe trinkbar war. „Bei Genuss des Wassers aus der Trinkwasserversorgungsanlage kann es zu einer Gesundheitsgefährdung in Form von Brechdurchfällen, Magen-Darm-Reizungen usw. kommen“, hieß es da noch von der Marktgemeinde Klein St. Paul auf der Homepage.

Erlösende Nachricht

Nun eben die erlösende Nachricht: Das Wasser kann – nicht nur in Wieting, sondern im gesamten Gemeindegebiet – wieder bedenkenlos getrunken werden. Dass auch in den übrigen Ortsteilen das Wasser wieder genießbar ist, bestätigt auch Bürgermeisterin Dörflinger auf Nachfrage von 5 Minuten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2024 um 20:34 Uhr aktualisiert