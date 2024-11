Neue Pächter: Stubenberghaus am Schöckl öffnet wieder

Gute Nachrichten für Schöckl-Besucher! Dem Stubenberghaus wird bald neues Leben eingehaucht. Nach zehn Jahren unter der Führung von Pächter Michael Weixler wurde der Betrieb Ende September vorübergehend geschlossen. Mehr dazu liest du in: Stubenberghaus am Schöckl schließt nun vorerst seine Pforten. Die Suche nach neuen Pächtern lief auf Hochtouren. „Der Österreichische Alpenverein, Sektion Graz, sucht ab Juli 2024 engagierte PächterInnen für das allseits beliebte und in einem Top-Zustand befindliche Stubenberghaus nahe der steirischen Landeshauptstadt“, hieß es in einer Ausschreibung des Alpenvereins. Nun konnten endlich Nachfolger gefunden werden.

Stubenberghaus: Wiedereröffnung im April 2025

Wie Medien berichten, werden die Gastronomen Carina und Wilfried Brauchart den Betrieb übernehmen. Das Gastro-Paar bringt eine jahrelange Erfahrung mit, unter anderem waren sie in der Schweiz und auf Kreuzfahrtschiffen in der Branche tätig. Aktuell arbeiten sie während der Wintersaison noch in Tirol, bevor es im Frühjahr dann auf den Schöckl gehen soll. Am 5. April 2025 wird dort zur Wiedereröffnung des Stubenberghauses eine große Feier stattfinden. Auch das ein oder andere Zuckerl hat sich das Gastro-Paar bereits überlegt: An Sonn- und Feiertagen ist zum Beispiel ein Schöckl-Brunch geplant. Bei den verwendeten Produkten möchte man den Fokus auf Regionalität legen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2024 um 20:45 Uhr aktualisiert