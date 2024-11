GebÃ¼rtige Tirolerin begeistert Klagenfurter Publikum

Michaela Obertscheider hat die Publikumsjury in Klagenfurt von sich √ľberzeugen k√∂nnen.

Veröffentlicht am 19. November 2024, 20:45 / ©Wolfgang Handler

Es war ein Abend, der von Kreativit√§t, Spielfreude und messerscharfem Humor gepr√§gt war. Die geb√ľrtige Tirolerin Obertscheider √ľberzeugte dabei mit ihrem unverwechselbaren Charme und Wortwitz die Publikumsjury. Bereits Wochen vor dem Wettbewerb hatten sich sechs K√ľnstler aus unterschiedlichsten Teilen √Ėsterreichs qualifiziert, um in einem hochkar√§tigen Finale gegeneinander anzutreten. Die Spannung war entsprechend gro√ü, als sich die Kandidaten ‚Äď darunter Peter Panierer, Christine Teichmann, Ernst Sigot, Evelin Pichler und das Duo „Die Duetten“ ‚Äď dem Urteil des Publikums stellten.

Kabarettistischer Streifzug durch die Herausforderungen des Alltags

Doch am Ende des Abends war klar: Obertscheider hat den Herkules 2024 verdient gewonnen. Die Tirolerin, die inzwischen in Wien lebt, pr√§sentierte einen kabarettistischen Streifzug durch die Herausforderungen des Alltags. Ihre F√§higkeit, Banales in Komik zu verwandeln, lie√ü keinen Zweifel daran, warum sie die Herkuleskeule ‚Äď die begehrte Troph√§e des Abends ‚Äď mit nach Hause nehmen durfte.

Die Kleinkunst lebt – und wie!

Neben der Siegerin begeisterte auch das restliche Feld das Publikum mit einem vielf√§ltigen Programm. Die Atmosph√§re im Veranstaltungszentrum war ein Beweis daf√ľr, dass der Herkules auch in diesem Jahr seinem Ruf als bedeutender √∂sterreichischer Kleinkunstpreis gerecht wurde. Mit der Wahl von Obertscheider reiht sich eine weitere vielversprechende K√ľnstlerin in die Liste der bisherigen Preistr√§ger ein. Und w√§hrend der Applaus noch lange nachhallte, lie√ü sich bereits erahnen, dass dieser Abend f√ľr viele der Beginn einer gro√üen Karriere sein k√∂nnte. Der Herkules 2024 hat wieder einmal gezeigt: Die Kleinkunst lebt ‚Äď und wie.