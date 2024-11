Kärntner Tourismustag war so „emotional“ wie selten

Der Kärntner Tourismustag 2024 fand im Casineum in Velden statt und war wohl so emotional wie selten.

Am Montag, dem 18. November 2024, fand der Kärntner Tourismustag im Casineum in Velden am Wörthersee statt. Unter dem Motto „Die Macht der Emotionen“ versammelten sich über 450 Teilnehmer aus der Kärntner Tourismuswirtschaft, um sich über die neuesten Entwicklungen und Herausforderungen der Branche auszutauschen. Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit des Landes Kärnten, der Wirtschaftskammer Kärnten und der Kärnten Werbung organisiert.

Reformen für ein starkes Tourismusland

Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig betonte die Notwendigkeit, mit Reformen auf die sich wandelnden Bedürfnisse der Urlauber zu reagieren: „Kärnten ist ein erfolgreiches Tourismusland mit herausragenden Betrieben und einem einzigartigen Gästeerlebnis. Doch das Gästeverhalten und die Ansprüche der Urlauber an die Destinationen verändern sich. Nur mit einem modernen Gesamtpaket können wir Kärnten weiterhin als attraktives Tourismusland positionieren und unsere Wettbewerbsfähigkeit ausbauen.“ Auch Josef Petritsch, Obmann der Sparte Tourismus, sprach von einer umfassenden Reform, die Kärnten auch in Zukunft zu einer attraktiven Destination machen soll.

Kärnten Werbung: Ausblick auf 2025

„Kärnten Werbung“ Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner stellte die Schwerpunkte für 2025 vor. Ein Highlight wird der „Kärntner Radfrühling“ sein, der mit einer fünftägigen Genussrad-Veranstaltung an Kärntner Seen lockt. Zudem wird die Internationalisierung weiter ausgebaut, insbesondere durch den Einstieg in den US-Markt. Ehrenbrandtner forderte eine einheitliche, starke Kärntner Tourismusmarke, die das Land sowohl innerhalb als auch außerhalb sichtbarer macht.

Emotionales Erlebnis und digitale Innovationen

Beim Bühnentalk diskutierten Experten über die emotionalen Aspekte der Customer Journey und wie Künstliche Intelligenz den Gastgebern bei der Nachbearbeitung des Urlaubserlebnisses helfen kann. Dabei ging es um die Frage, wie man das Urlaubserlebnis vor Ort emotional auflädt und nachhaltig in Erinnerung behält.

Miriam Höller berührt das Publikum

Ein bewegender Höhepunkt war der Vortrag von Miriam Höller, einer Ex-Stuntfrau, die das Publikum mit ihrer Lebensgeschichte und dem Umgang mit schweren Tiefschlägen fesselte. Ihr inspirierender Vortrag erhielt Standing Ovations.

Praktische Infos und innovative Anwendungen

Am „Marktplatz Tourismus“ konnten Besucher sich über digitale Innovationen informieren und die Virtual Reality-Anwendungen von Mixed Reality.io ausprobieren. Expert aus verschiedenen Institutionen, darunter die Kärnten Werbung, die Tourismusakademie Kärnten und das TeamHaus Kärnten, standen für Beratung bereit. Die Kärntner Tourismusschule (KTS) bot kulinarische Kostproben und informierte über Ausbildungsmöglichkeiten. Zudem konnten die Gäste die Qualität der Kärntner Weine am Stand des Weinbauverbands probieren. Abgerundet wurde der Tourismustag durch musikalische Darbietungen von Simon Stadler und dem Saxophonisten Edgar Unterkirchner. Ihre Interpretation von Liedern von Udo Jürgens berührte das Publikum und zeigte, wie Musik Emotionen transportieren kann.