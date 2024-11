„Bock auf Bier“: Weihnachtlicher Bierspaziergang durch Graz

Rund ums Bier ranken sich viele Halbwahrheiten und Geschichten. So gibt es auch vom Bock und vom Winterbier, das gerade auch zur Weihnachtszeit Saison hat, einiges zu erzählen. Wie kam das Bockbier zu seinem Namen? Warum tranken gerade die Mönche nicht so viel davon? Und wie brauen die Puntigamer das Winterbier? Das und vieles mehr erklären die GrazGuides bei einem weihnachtlichen Bierspaziergang durch Graz.

Bierspaziergang durch Graz

Der Rundgang startet beim Grazer Gut Schlossberg (am Fuße des Schlossbergs Hausnummer 3) mit einem Blick in den GenussLaden und einem Schluck des kräftigen Winterbieres von Puntigamer. Von da geht’s durch die weihnachtliche Altstadt Richtung Hauptplatz zur Einkehr auf einen GamsBock beim 5er Standl. Hier serviert man in einem geselligen Ambiente einen fruchtigen Weizenbock. Weiter geht der Spaziergang durch den Landhaushof und Eiskrippe zum Glöcklbräu zu einem in Graz einmaligem Erlebnis: einem traditionell gestachelten Bock und einem passenden Gusto Happen.