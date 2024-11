Feuer breitete sich rasch aus: Bewohner vor Balkonbrand gerettet

Am Dienstagvormittag, 19. November, kam es am Balkon einer Wohnung in Wolfsberg zu einem Brand. Das Feuer brach vermutlich bei einer Gasheizung aus. Das Brandereignis, welches sich rasch ausbreitete, wurde vom 46-jährigen Mieter bemerkt, er versuchte noch mit einem Handfeuerlöscher einzugreifen, was ihm jedoch nicht gelang. Erst durch den Löscheinsatz der alarmierten Feuerwehren konnte der Brand, unter Verwendung von schwerem Atemschutz, gelöscht werden.

Gebäude evakuiert: Keine Verletzten

Obwohl mehrere Parteien zum Zeitpunkt des Brandausbruches zu Hause waren, konnte durch das rasche Einschreiten der Polizeibeamten der PI Wolfsberg das Haus umgehend evakuiert und die Bewohner in Sicherheit gebracht werden. Es wurden keine Personen verletzt.

Brandursache: Technischer Defekt

Als Brandursache könnte ein technischer Defekt in Frage kommen. Weitere Erhebungen diesbezüglich werden geführt. Die Schadenshöhe dürfte mehrere zehntausend Euro betragen. Im Einsatz standen, neben den Beamten der PI Wolfsberg, die FF St. Michael, FF St. Marein und die FF Wolfsberg mit 8 Fahrzeugen und 48 Kameraden.