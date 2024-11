Spittalerin antwortete auf SMS und erlebte böse Überraschung

Am 16. November erhielt eine 62-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau eine Phishing-SMS. Sie antwortete auf die Nachricht, wodurch ihre E-Banking Daten herausgelockt wurden. Am Abend des 18. November 2024 bemerkte sie Geldbewegungen von ihrem Sparkonto auf das Girokonto und zwei durchgeführte Zahlungen in der Höhe von mehreren tausend Euro.

Rechtzeitig gehandelt: Bestellungen konnten storniert werden

Nachdem sie Konto und E-Banking sofort sperren ließ, erstattete sie am 19. November eine Anzeige. Im Zuge der sofort durchgeführten Erhebungen konnten Online-Elektronikhändler ausgemittelt und die Bestellungen storniert werden. Weitere Erhebungen diesbezüglich werden geführt.