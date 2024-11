Unfall in Klagenfurt: LKW-Fahrer aus Wien übersieht Stoppschild

Bei einem Unfall in Klagenfurt an der Kreuzung der Sonnwendgasse mit der Feldhofgasse wurde eine Person verletzt.

Veröffentlicht am 19. November 2024, 21:50 / ©Screenshot "Google Streetview"

Am heutigen Dienstag, 19. November gegen 12.30 Uhr, war eine 41-jährige Klagenfurterin mit ihrem Auto in der Sonnwendgasse nach Westen hin unterwegs. Als sie die Kreuzung mit der Feldhofgasse überqueren wollte, fuhr zur gleichen Zeit ein 40-Jähriger aus Wien mit seinem LKW die Feldhofgasse nach Süden über die selbe Kreuzung. Der LKW-Lenker dürfte dabei die für ihn geltende Stoppschild übersehen haben, wodurch es zur Kollision kam, berichtet nun die Polizei. Der 40-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt, er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.