Kaltfront bringt am Mittwoch Schnee in die Steiermark

Zusätzlich bringen stürmische Windböen auch in der Höhe eine deutliche Abkühlung. Außerdem kommt Frau Holle zu Besuch. „Die Schneefallgrenze sinkt teils bis in die Täler, im Randgebirge auf 900 Meter Höhe“, wissen die Wetterexperten der GeoSphere. Später bessert sich das Wetter zumindest in der Obersteiermark, die Wolken beginnen aufzulockern. Im Südosten bleibt es voraussichtlich bewölkt. „Es bleibt windig, der Sturm zieht sich aber bald ins Bergland zurück“, heißt es. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 7 Grad.