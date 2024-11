Brand in U-Bahn: U1-Linie bleibt mehrere Tage teilgesperrt

In einem Sonderzug ohne Fahrgäste auf der Strecke der U1 ist Dienstag am frühen Abend in Wien an einem Waggon ein Brand entstanden. Mehr dazu liest du in U-Bahnstörung nach Feuer an U1-Sonderzug in Wien. Wegen starker Rauchentwicklung wurden auch die U-Bahn-Stationen Südtiroler Platz und Taubstummengasse geräumt. Die Linie U1 verkehrt aktuell nur zwischen Oberlaa und Troststraße sowie Stephansplatz und Leopoldau. Die Stationen Reumannplatz bis Karlsplatz werden nicht eingehalten.

Störungsende nicht absehbar: U1 mehrere Tage geteilt geführt

Die Aufräumarbeiten sind derzeit in vollem Gang, in der Nacht wird der Zug abtransportiert. Danach werden die Gleise, die Stromschiene, die Zugsicherungsanlage und das Bauwerk auf Schäden überprüft. Das Team der Wiener Linien tut alles, um den Betrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen, informiert das Unternehmen. Die Überprüfung der Anlagen und die Behebung von Schäden wird dauern, das Störungsende sei daher derzeit nicht absehbar. „Wir gehen davon aus, dass die U1 mehrere Tage lang geteilt geführt werden muss.“

Appell an Fahrgäste: „Nicht notwendige Fahrten vermeiden“

Die Wiener Linien bitten die Fahrgäste, auf die Durchsagen zu achten, großräumig auszuweichen und nicht notwendige Fahrten in den kommenden Tagen zu vermeiden. Es wird laufend informiert.