Wetterprognose: Der Mittwoch bringt Regenschauer nach Wien

Bis zu 6 Grad werden am Mittwoch in Wien erwartet.

Veröffentlicht am 19. November 2024, 22:20 / ©5min.at

„Mit dichten Wolken und mit Regen geht es in den Mittwoch“, so die Wetterexperten der GeoSphere. Bis zum Mittag soll der Niederschlag nachlassen und die Wolkendecke lockert auf. „Allerdings können bis zum Abend einzelne unergiebige Regenschauer weiter nicht ausgeschlossen werden“, lautet die Prognose weiter. Der Wind weht mäßig bis lebhaft. Es bleibt generell recht kühl. Die Temperaturen liegen in der Früh bei rund 4 Grad, tagsüber erreichen sie dann bis zu 6 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2024 um 22:22 Uhr aktualisiert