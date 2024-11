Fast 1.000 Jobs in Gefahr: Firma will nicht mehr Geld bezahlen

Fast 1.000 Jobs sind in Oberösterreich derzeit in akuter Gefahr.

Was passiert jetzt?

Fast 1.000 Jobs sind in Oberösterreich derzeit in akuter Gefahr.

Veröffentlicht am 19. November 2024, 22:27 / ©pexels / Nathan Cowley

Dabei hätten die Mitarbeiter bei der „TCG-Unitech-Group“ im Bezirk Kirchdorf sogar die „Wahl“. Ihnen seien nämlich, wie Medien berichten, neue Verträge angeboten worden. In diesen müssten sie jedoch auf die Lohnerhöhung von 4,8 Prozent verzichten, ansonsten würde der Verlust des Arbeitsplatzes drohen.

Was macht „TCG Unitech“? Wie die Gruppe selbst auf der Website betont, liege der Fokus auf der „Entwicklung und Produktion hochfunktionaler und leichter Bauteile aus Aluminium, Magnesium und Kunststoff“.

Weitere 100 Jobs in akuter Gefahr

Doch damit nicht genug, sind weitere knapp 100 Jobs in Losenstein im Bezirk Steyr-Land (Oberösterreich) bei „Freudenberg Sealing Technologies“ in akuter Gefahr, wie Medien übereinstimmend berichten. Der Grund liegt hier darin, dass das Werk, in welchem hauptsächlich Kunststoffprodukte für die (Auto-)Industrie hergestellt werden, geschlossen werden soll.

Vieles noch unklar

In den nächsten Tagen sollen dann auch Gespräche darüber beginnen, wie der Stellenabbau ablaufen soll. Wann das Werk dann tatsächlich schließt, ist aktuell noch unklar und wird ebenfalls noch verhandelt.