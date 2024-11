Schnee bis auf 800 Meter herunter: So starten Kärntner in den Tag

Am Mittwoch wird auch in Kärnten in den frühen Morgenstunden aus Nordwesten eine Front mit Regen und Schneefall durchziehen. Im Gegensatz zu den Bundesländern im Norden und Westen Österreichs, wird in Kärnten die Schneefallgrenze aber „nur“ auf 800 Meter absinken, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Außerdem seien teils starke Windböen zu erwarten. Viel Schnee ist in Kärnten übrigens nicht unbedingt zu erwarten. Mehr dazu und in welchen Regionen wohl wie viel fallen wird, erfahrt ihr hier: Schnee-Karte zeigt: Diese Regionen werden jetzt weiß in Österreich.

Welches Wetter magst du am liebsten? Viel Sonnenschein Heiße Sommertage Regen Wind Schnee Minusgrade Mir egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Stellenweise bleiben die Wolken zäh“

Am Vormittag beginnt es dann aber von Westen her aufzulockern, woraufhin es in Oberkärnten wohl schon ab Mittag recht verbreitet ungetrübten Sonnenschein geben dürfte. Länger bewölkt bleibt es in Unterkärnten, wo sich erst im Laufe des Nachmittags vermehrt die Sonne durchsetzen wird. „Stellenweise bleiben die Wolken aber zäh und machen es der Sonne schwer. Morgenfrost gibt es in den Niederungen keinen, nachmittags hat es drei bis sechs Grad“, so die Experten abschließend.