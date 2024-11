Feuchte Fahrbahn: Auto stürzt in Bachbett – Lenker (29) schwer verletzt

Veröffentlicht am 20. November 2024, 06:38 / ©KK

Am Dienstagabend, den 19. November 2024, ereignete sich auf der Neu-Götzner Landesstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 21.47 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Am Unfallort fanden die Einsatzkräfte einen 29-jährigen Slowaken in seinem Unfallfahrzeug vor. Der Wagen war von der Straße abgekommen und teils im Bachbett zum Stillstand gekommen.

Auto gegen Abrutschen gesichert

Der Mann war nach dem Unfall bewusstlos und nicht ansprechbar. Nach der Bergung durch die Rettungskräfte wurde er schwer verletzt in den Schockraum des Krankenhauses nach Innsbruck gebracht. Aufgrund von feuchter Fahrbahn hatte der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wodurch der Wagen mit dem Randstein kollidierte und schließlich von der Straße abkam.

Totalschaden und schwierige Bergung

Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Da es sich an einem Hang befand, musste es zunächst von der Feuerwehr gesichert werden, um ein Abrutschen zu verhindern. Erst danach konnte das Auto durch einen Abschleppdienst geborgen werden.