Studie: Dafür geben die Österreicher nun ihr Weihnachtsgeld aus

Die DenizBank AG hat in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Integral eine Studie zum Thema Weihnachtsgeld durchgeführt.

Veröffentlicht am 20. November 2024, 07:00 / ©Montage Canva Pro

Das diesjährige Weihnachtsgeld wird hauptsächlich gespart (43 %) oder für Weihnachtsgeschenke ausgegeben (42 %). Ein gutes Viertel (26 %) gibt an, es für Urlaub und Reisen zu verwenden. Fast 2 von 10 Österreichern verwenden es für den laufenden Lebensunterhalt (19 %), für die Begleichung von Rechnungen und Schulden (18 %) oder für Anschaffungen im Haushalt (17 %).

Spannungsfeld: Wirtschaftliche Unsicherheit

Im Spannungsfeld zwischen anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheit gibt es einen Trend zu vorsichtigem Konsum und verstärktem Sparen.

Befragt wurden 1.002 Arbeitnehmer und Pensionisten in Österreich im Alter von 16 bis 75 Jahren. Die Ergebnisse der Studie sind repräsentativ für die österreichische Bevölkerung.

Weihnachtsgeld: Sparen ist vielen wichtig

43 % der Befragten planen, ihr Weihnachtsgeld zu sparen. Dieser Wert spiegelt eine allgemeine Verunsicherung über die Wirtschaftslage wider. Dennoch wollen 42 % der Österreicher ihr Weihnachtsgeld für Geschenke verwenden, was die Bedeutung von Weihnachten als Konsumanlass unterstreicht. Interessant ist der vergleichsweise geringe Anteil derjenigen, die ihr Weihnachtsgeld für Urlaub und Reisen verwenden wollen (26 %). Gleichzeitig geben 19 % der Befragten an, dass sie ihr Weihnachtsgeld für laufende Lebenshaltungskosten verwenden bzw. zur Tilgung von Schulden (18 %). Dies deutet darauf hin, dass viele Haushalte das zusätzliche Einkommen nutzen, um finanzielle Engpässe zu überbrücken. Je jünger die Befragten sind, desto eher wird das Weihnachtsgeld gespart (58 %), angelegt (24 %) oder in Bildung investiert (7 %).

Urlaub und Lebenshaltungskosten: Veränderte Prioritäten

6 von 10 geben an, dass das Weihnachtsgeld ihnen hilft, mit unerwarteten Ausgaben besser fertig zu werden. Ebenso viele halten es für eine gute Möglichkeit, Geld für die Zukunft zu sparen. 53 % können ihre finanzielle Belastung verringern, 45 % können sich durch das Weihnachtsgeld Geschenke für Familie und Freunde leisten und 42 % können sich Wünsche erfüllen, die sonst unerschwinglich wären. „ Die aktuelle Studie zeigt, dass mit dem Weihnachtsgeld nicht nur Wünsche erfüllt werden, sondern es für viele auch ein wichtiges Zusatzeinkommen ist, mit dem (unerwartete) Ausgaben besser bewältigt werden können “, so Petra Starecek, Studienleitung Integral.

Wer seine finanzielle Situation gut findet:

Insgesamt halten nur 11 % der Befragten ihre aktuelle finanzielle Situation für sehr gut, weitere 33 % für eher gut. Männer, besser Gebildete, Mehrpersonen-Haushalte und insbesondere Personen mit einem Haushalts-Einkommen von über 4.500 Euro schätzen ihre finanzielle Situation am positivsten ein.

Weitere Ergebnisse der Studie

Männer investieren ihr Weihnachtsgeld häufiger als Frauen (16 % vs. 5 %). Jüngere Menschen sparen ihr Weihnachtsgeld häufiger als Ältere (58 % gegenüber 37 %). Personen mit einem höheren Haushaltseinkommen geben ihr Weihnachtsgeld häufiger für Urlaub und Reisen aus.