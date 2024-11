Tagelange Sperre nach U1 Brand: So geht es für Öffi-Fahrer nun weiter

Am frühen Dienstagabend brach in einem Sonderzug auf der Wiener U1 ein Feuer aus. Mehr dazu in diesem Artikel: U-Bahnstörung nach Feuer an U1-Sonderzug in Wien. Der Zug befand sich zwischen den Stationen Südtiroler Platz und Taubstummengasse und war ohne Fahrgäste unterwegs. Die Fahrerin reagierte rasch, setzte die Rettungskette in Gang und verließ den Zug. Laut Wiener Linien erlitt sie eine leichte Rauchgasvergiftung und wird psychologisch betreut. Eine weitere Mitarbeiterin erhielt ebenfalls medizinische Hilfe.

Teilweise Sperre und Einschränkungen

Die Linie U1 verkehrt seit Mittwochfrüh nur noch eingeschränkt: zwischen Oberlaa und Reumannplatz sowie zwischen Schwedenplatz und Leopoldau. Stationen von Keplerplatz bis Stephansplatz bleiben vorerst gesperrt. Auch die Straßenbahnlinien 1 und 62 sowie die Badner Bahn sind wegen Straßenarbeiten in der Innenstadt nicht wie gewohnt nutzbar. Die Wiener Linien empfehlen, auf die U3, U4, die S-Bahn oder andere Alternativen auszuweichen. Die Linien O und 1 fahren in dichteren Intervallen, um die Lage zu entschärfen.

Aufräumarbeiten dauern an

In der Nacht wurde der beschädigte Zug abtransportiert. Nun stehen Überprüfungen der Gleise, Stromschienen und Zugsicherungsanlagen an. Wie lange die Reparaturen dauern, ist unklar. „Wir gehen davon aus, dass die U1 mehrere Tage lang geteilt geführt werden muss“, teilten die Wiener Linien mit.

Evakuierungen und Entlüftung

Die betroffenen Stationen wurden sofort geräumt, und Fahrgäste aus einfahrenden Zügen wurden ins Freie geleitet. Dank der Entlüftungsanlagen konnte der Rauch aus den Tunneln abgeleitet werden. Dennoch war der Brandgeruch auch in der Umgebung, etwa an der Taubstummengasse, deutlich wahrnehmbar.

Passagieraufruf: Unnötige Fahrten vermeiden

Die Wiener Linien appellieren an Fahrgäste, großräumig auszuweichen und nicht notwendige Fahrten zu verschieben. „Das Team der Wiener Linien tut alles, um den Betrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen“, wie sie in einem Statement mitteilen. (APA/red. 20. 11. 24)