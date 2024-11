Legenden der Volksmusik am Wörthersee: Die Kastelruther Spatzen kommen

Im Rahmen ihrer „Friedensadler“-Tour setzen die Spatzen am 28. Juni 2025 in der Klagenfurter Ostbucht zur Landung an. Seit vier Jahrzehnten begeistern die Helden der Volksmusik mit ihren gefühlvollen Liedern Millionen Fans europaweit, und nun laden sie das Publikum am Wörthersee in eine Welt voller Harmonie, Heimatliebe und unvergänglicher Melodien einzutauchen.

Ein musikalisches Gipfeltreffen der besonderen Art

Die Friedensbotschafter der Volksmusik, die mit Klassikern wie „Schatten über’m Rosenhof“, „Feuer im ewigen Eis“, „Atlantis der Berge“ und „Tränen passen nicht zu dir“ Geschichte geschrieben haben, versprechen an diesem Abend ein Open Air der Extraklasse. Fans können sich auf eine musikalische Reise durch die schönsten Melodien der letzten 40 Jahre freuen, ergänzt um neue Lieder aus dem Jubiläumsalbum „Friedensadler“, die die Spatzen anlässlich ihres beeindruckenden Bandjubiläums aufgenommen haben.

Die erfolgreichste Volksmusikgruppe aller Zeiten

Mit einer beeindruckenden Karriere von 13 Echo-Auszeichnungen und einer beispiellosen Sammlung an Platin- und Gold-Schallplatten gelten die Kastelruther Spatzen als die Gipfelstürmer der deutschsprachigen Musikszene. An diesem Abend wird die Ostbucht in einem besonderen Glanz erstrahlen, wenn die Musiker ihre unvergesslichen Hymnen zum Besten geben und das Publikum mit jeder Note berühren. Die Kastelruther Spatzen schaffen es, Generationen zu verbinden und Werte wie Heimat, Familie und Frieden in ihren Liedern lebendig werden zu lassen – ein Erlebnis, das am Wörthersee zu einem besonderen Höhepunkt wird.

©krivograd/ipmedia Im Rahmen ihrer „Friedensadler“-Tour setzen die Spatzen am 28. Juni 2025 in der Klagenfurter Ostbucht zur Landung an.

Ein Konzert der Sinne: Musik, Kulinarik und das besondere Ambiente der Ostbucht

Das Open-Air-Setup wird an diesem Abend ganz im Zeichen des Friedensadlers erstrahlen und die Ostbucht in ein festliches, gemütliches Ambiente verwandeln. Tische und Bänke im Parkett laden die Besucher dazu ein, die Musik nicht nur zu hören, sondern sie in geselliger Runde mit kulinarischen Köstlichkeiten zu genießen. Auf den reservierten Tischen am Parkett (acht Sitzplätze) gibt’s freie Platzwahl, weiters stehen noch Sitzplätze auf der Tribüne, Stehplätze sowie VIP Tickets zur Verfügung. Tipp Gruppenaktion 7+1: Beim Kauf von 1 Tisch á acht Plätze ist ein Ticket gratis.

Zmölnig: „Gerade in Zeiten, in denen Frieden immer kostbarer wird“

„Gerade in Zeiten, in denen Frieden immer kostbarer wird, möchten wir gemeinsam mit den Kastelruther Spatzen einen Ort schaffen, an dem Menschen sich treffen, miteinander singen, feiern und für ein paar Stunden den Alltag hinter sich lassen. Wir sind unglaublich stolz darauf, dieses musikalische Ereignis an den Wörthersee zu holen, und freuen uns auf eine Veranstaltung der ganz besonderen Art, wie sie die Klagenfurter Ostbucht noch nicht erlebt hat,“ betont ipImedia-Geschäftsführer Gerfried Zmölnig.