Ex-Politiker in Tirol getötet: 52-Jähriger nach Axt-Attacke vor Gericht

Am Donnerstag, den 21. November 2024, beginnt am Innsbrucker Landesgericht der Mordprozess gegen einen 52-Jährigen, der sich wegen des Mordes an einem 75-jährigen Ex-Gemeindepolitiker verantworten muss. Der Mann soll im November 2023 dem älteren Herrn mit einem axtähnlichen Gegenstand schwere Verletzungen im Kopf- und Halsbereich zugefügt haben, die zu dessen Tod führten.

Tödliche Gewalt: Das Motiv hinter der Axt-Attacke

Laut Obduktion ist das Opfer bereits eine Woche vor dem Auffinden der Leiche am 6. Dezember gestorben, die Todesursache war eine „massive Gewalteinwirkung im Kopfbereich“. Das Verhältnis zwischen dem 75-Jährigen und dem Angeklagten war nicht unbekannt: Die beiden kannten sich über Jahre, und der 52-Jährige gab als Motiv für die Tat an, unzufrieden mit vergangenen Grundstücksgeschäften in der Gemeinde Völs gewesen zu sein. Der Leichnam wurde in einem Nebengebäude auf dem Grundstück des Beschuldigten entdeckt, nachdem dieser sich einem Bekannten anvertraut hatte, der die Polizei informierte. Bei der Festnahme führte der Verdächtige die Ermittler zu dem Ort, an dem die Leiche gefunden wurde.

Psychiatrische Einschätzung: Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten im Zweifel

Zu Beginn der Ermittlungen war der 52-Jährige aufgrund möglicher Unzurechnungsfähigkeit zunächst in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden. Ein Gutachten einer Psychiaterin hatte jedoch ergeben, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt als eingeschränkt zurechnungsfähig galt. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck stützt diese Einschätzung und geht auch weiterhin von einer eingeschränkten Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten aus. Obwohl ursprünglich von der Verteidigung ein Gegengutachten erwartet wurde, gab es keines. Diese Frage wird jedoch sicherlich intensiv im Verlauf des Verfahrens erörtert werden. (APA/red. 19. 11. 24)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2024 um 07:58 Uhr aktualisiert