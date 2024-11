Kollision auf A9 – Feuerwehr rückte aus

Am Dienstag, dem 19. November 2024, ereignete sich gegen 13.41 Uhr auf der A9 in St. Michael, Obersteiermark, ein Verkehrsunfall. „Ein PKW aus dem Parkplatz Ortnerhof Nord kommend kollidierte mit einem PKW, der in Fahrtrichtung Linz unterwegs war. Es wurden keine Personen verletzt“, so die Feuerwehr St. Michael. Im Einsatz standen 12 Feuerwehrleute, Polizei, Asfinag sowie der Abschleppdienst Brandstätter.