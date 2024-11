„Kids in den Schnee“ – Initiative für heimische Schulen und Kindergärten

Veröffentlicht am 20. November 2024, 08:07 / ©nassfeld.at Daniel Gollner

Den Anfang macht Kärntens größtes Skigebiet – das Nassfeld: Vom 16. bis zum 20. Dezember 2024 können Schulklassen bzw. Kindergärten aus der Region einen kostenfreien Winter Erlebnistag genießen, der von den örtlichen Bergbahnen, Skischulen, Sporthändlern und den Gemeinden organisiert und abgewickelt wird. Inkludiert sind neben An- und Abreise, auch Skipässe, ein Mittagessen sowie weitere spaßige Aktivitäten im Schnee. Diese Initiative, mit Vorbildcharakter, wird anschließend vom 13. Jänner bis 17. Jänner 2025 am Weissensee sowie vom 20. Jänner – 24. Jänner 2025 in den Skigebieten Weissbriach & Kötschach-Mauthen fortgeführt. Gemeinsam mit erfahrenen Skilehrern und moderner Ausstattung steht ein Tag voller Spaß und Bewegung im Vordergrund. Darüber hinaus bietet das Nassfeld über die gesamte Saison attraktive Kids-Angebote zu fairen Preisen.

Weitere Winterangebote für Kinder und Schulen im Überblick: Ermäßigter Skipass für Kärntner Schulen: Im Zeitraum vom 6. Dezember 2024 bis zum 21. April 2025 erhalten alle Kärntner Schüler vergünstigte Skipässe im Rahmen der Schulskikurse. Dies gilt sowohl für die Sekundarstufe als auch für die Volksschulen und macht den Winterspaß in Kärnten erschwinglich für alle. Erlebnistag im Schnee (13. – 17. Januar 2025): Schüler der 3.

und 4. Klassen sind eingeladen, einen kostenfreien Skitag zu erleben.

Dieses besondere Programm umfasst neben dem Skifahren und

Snowboarden auch alternative Aktivitäten und ist Teil einer

gemeinsamen Aktion der Kärntner Skigebiete, des ORF Landesstudio

Kärnten, der Bildungsdirektion Kärnten und weiterer Partner. ÖBB S’cool Wintersportwoche: Vom 16. bis 21. März 2025 können

Schüler und Schulen die „ÖBB S’cool“ Wintersportwoche erleben –

ein umfassendes Sportprogramm, das auch Alternativ- und

Trendsportarten bietet und sich an alle Schüler richtet, die

Wintersport entdecken möchten. Easy – Die Wintersportwoche: Ein weiteres Highlight erwartet Kärntens

Schulen vom 23. bis 28. März 2025. Die „Easy“-Wintersportwoche bietet

ein breites Angebot, um Schüler den Zugang zu verschiedenen

Wintersportarten zu ermöglichen. Anmeldungen für „Kids in den Schnee“ sind noch bis zum 22. November 2024 durch das Lehrpersonal unter [email protected] möglich.

Kindergerechte Winterprogramme

Mit diesem vielseitigen Angebot – vom Schnuppertag bis zur Wintersportwoche – setzt man in Kärnten neue Maßstäbe für kindgerechte Winterprogramme. Diese Aktionen sind Ausdruck der engen Zusammenarbeit zwischen den Bildungs- und Tourismuseinrichtungen, um Kindern und Jugendlichen ein unvergessliches Wintererlebnis zu bieten und die Freude an Bewegung und Naturerlebnissen zu fördern.