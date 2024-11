Nicht verpassen: Deine Karriere als Lokführer startet morgen

Karriere bei den ÖBB: Der Karrieretag am 21. November in Klagenfurt und Villach bietet spannende Einblicke.

Auch in Zeiten einer schwächelnden Konjunktur, wie wir sie derzeit erleben, sind gut ausgebildete Mitarbeiter gefragt. „Gerade jetzt ist es für Betriebe essenziell in die Zukunft zu investieren und damit die Lokomotive am Laufen zu halten“, sagt Carmen Durchschlag, Leiterin des Service für Unternehmen im AMS Kärnten. Der Fachkräftebedarf wird – angefacht von der demographischen Entwicklung – in den kommenden Jahren ein bestimmendes Thema für viele Unternehmen und Branchen bleiben. Daraus ergeben sich – auch in der aktuellen wirtschaftlichen Situation – Chancen für Menschen auf Arbeitsuche, wenn auch womöglich in anderen Branchen oder mit veränderten Anforderungsprofilen.

Karrieretag am 21. November: Beim Karrieretag am 21. November 2024 im AMS Klagenfurt (9 bis 11.30 Uhr) und im AMS Villach (14 bis 16.30 Uhr) geschieht genau das: Hier lernen Arbeitsuchende und Interessierte das Berufsbild des Lokführer sowie einen potentiellen Arbeitgeber kennen und können in Folge die Weichen für eine neue berufliche Zukunft in dieser Branche stellen. Weitere INFOS zum Karrieretag auf der AMS-Webseite unter AMS-Karrieretag für Arbeitsuchende und Interessierte.

„Wir verbinden Mensch und Arbeit“

Gemäß dem AMS-Leitsatz „Wir verbinden Mensch und Arbeit“ bringt das AMS Kärnten Arbeitsuchende und Unternehmen mit Personalbedarf zusammen und unterstützt in Folge und unter gewissen Voraussetzungen mit Schulungen, (Höher-)Qualifizierungen oder Förderung, damit daraus nachhaltige Beschäftigungsverhältnisse entstehen können.