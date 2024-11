48-Jährige muss sich wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten

m Grazer Straflandesgericht beginnt am Mittwoch, dem 20. November 2024, der Prozess gegen eine 48-Jährige, die ihren Lebensgefährten im April dieses Jahres schwer verletzt haben soll. Die sechsfache Mutter wird beschuldigt, ihren Partner aus Eifersucht mit einem Messer attackiert zu haben, wir haben berichtet. Mehr dazu hier: Im Vollrausch: Frau sticht in Grazer Wohnung auf ihren Freund ein.

Eifersucht als Auslöser? 48-Jährige sticht nach Streit auf Lebensgefährten ein

Laut Staatsanwaltschaft ereignete sich der Vorfall nach einem Streit, der in einer feuchtfröhlichen Feierlichkeit mit ihrem Lebensgefährten und Schwiegersohn seinen Anfang nahm. Während des Abends soll die Angeklagte mehrere Anrufe und Nachrichten einer angeblichen „Nebenbuhlerin“ erhalten haben. Diese hatte der Frau mitgeteilt, dass der Lebensgefährte ihr seine Liebe gestanden habe – eine Information, die die 48-Jährige offenbar nicht kaltließ.

Eifersuchtsdrama eskaliert: Messerattacke im Affekt

Nach dieser Nachricht stellte die Frau ihren Partner zur Rede. Ein heftiger Streit brach aus, in dessen Verlauf die Angeklagte nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein Küchenmesser ergriff und ihrem Lebensgefährten in den Bauch stach. Der Mann ging blutend zu Boden, doch die Attacke wurde nicht gestoppt. Die Frau soll versucht haben, weiter auf ihn einzutreten, bis ihr Schwiegersohn sie davon abhielt. Der schwer verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er nach einer Notoperation gerettet werden konnte. Am Tatort gestand die 48-Jährige gegenüber den Polizisten, dass sie aus Eifersucht gehandelt habe. Das Messer konnte in ihrer Handtasche sichergestellt werden.

Haftstrafe droht: Prozess wegen versuchten Mordes

Die Angeklagte muss sich nun am Mittwoch, dem 20. November 2024, wegen versuchten Mordes verantworten, berichtet der „ORF“. Ihr drohen, sollte sie verurteilt werden, mehrere Jahre oder sogar eine lebenslange Haftstrafe. Das Gericht wird nun die Details des Falles prüfen und entscheiden, ob die Frau tatsächlich mit Tötungsabsicht gehandelt hat.