Jahreskartenkündigung der Wiener Linien: Was sich 2025 ändert

Ab dem 1. Januar 2025 müssen Kunden der Wiener Linien, die eine Jahreskarte besitzen, künftig mindestens sieben Monate warten, bevor sie diese ohne Angabe von Gründen kündigen können. Diese Änderung sorgt für eine Angleichung der Wiener-Linien-Bedingungen an das bereits bestehende Klimaticket Österreich. Bisher war es möglich, die Jahreskarte jederzeit gegen eine Gebühr von 22 Euro zu kündigen, unabhängig vom Grund der Kündigung.

Warum die Änderung notwendig wurde

Die neue Regelung ist Teil einer größeren Umstrukturierung, die darauf abzielt, eine nachhaltige Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu fördern und die Handhabung der Abonnements zu vereinheitlichen. Für viele Wiener Linien-Kunden bedeutet dies, dass sie sich für eine längere Laufzeit ihrer Jahreskarte entscheiden müssen, um eine vorzeitige Kündigung zu vermeiden.

Freiwillige Kündigung bleibt unter bestimmten Umständen möglich

Trotz der neuen Regelung gibt es weiterhin spezielle Umstände, unter denen eine frühere Kündigung ohne Strafgebühr möglich ist. Diese beinhalten etwa eine Übersiedlung außerhalb Wiens, den Eintritt in Arbeitslosigkeit, das Wegfallen des Fremdzahlers oder den Tod des Karteninhabers. In diesen Fällen kann die Jahreskarte auch weiterhin ohne zusätzliche Kosten storniert werden.

Praktische Informationen zur Rückgabe der Jahreskarte

Für diejenigen, die ihre Jahreskarte vor Ablauf der sieben Monate kündigen möchten, ist eine Rückgabe erforderlich. Wer eine physische Karte besitzt, muss diese bis spätestens am vierten Kalendertag des laufenden Monats an einem Wiener-Linien-Standort oder per Post zurückgeben. Andernfalls muss der gesamte Monatsbeitrag bezahlt werden.