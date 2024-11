Winterspaß auf der Murinsel: Eisstadion Bruck startet in die Saison

Eisstadion Bruck an der Mur eröffnet die Saison 2024/25 und lädt zum Eislaufen unter freiem Himmel ein.

Bruck an der Mur

Veröffentlicht am 20. November 2024, 09:30 / ©Maili

Das Eisstadion in Bruck an der Mur öffnet am Samstag, dem 30. November 2024, offiziell seine Tore für die Saison 2024/25. Die Besucher können inmitten der Natur und unter freiem Himmel die winterliche Saison genießen.

Öffnungszeiten Die regulären Öffnungszeiten für das Eislaufen sind montags, mittwochs und freitags von 13 bis 17 Uhr sowie dienstags, donnerstags, samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Ein besonderes Highlight ist das Abendeislaufen, das jeden Freitag von 19 bis 22 Uhr stattfindet.

Separate Zeiten für Eishockey und Eisstock, Saisonkarten und Gruppentarife für Schulen

Für Eishockeyspieler und Eisstockschützen gibt es separate Zeiten, um diese Sportarten auf dem Eis auszuüben, sodass alle Eissportbegeisterten ihren Platz finden können. Zudem werden Saisonkarten für regelmäßige Besucher angeboten, und auch Schulen profitieren von speziellen Gruppentarifen. Weitere Details und Informationen finden sich auf der offiziellen Website der Stadt Bruck an der Mur unter www.bruckmur.at.