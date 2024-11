„Weiß-grüne Weihnachtsstub’n“: Glühwein für den guten Zweck

Die Vorweihnachtszeit ist eine Zeit wertvoller Traditionen und Bräuche, vor allem aber ein Fest des Miteinanders und der Nächstenliebe. Vor diesem Hintergrund betreibt die Steirische Volkspartei auch heuer wieder (von Freitag, 22. November bis Montag, 23. Dezember 2024) die „weiß-grüne Weihnachtsstub’n“ auf Initiative des Landtagsklubs am Karmeliterplatz in Graz für den guten Zweck.

31 Tage für den guten Zweck

Insgesamt 31 Tage und 210 Stunden stellen sich Freiwillige in den Dienst der guten Sache: Betrieben wird der Adventstand von Funktionären sowie Mitarbeitern. Neben Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) schenken die Landeräte sowie Gemeinderäte aus der ganzen Steiermark wärmende Getränke aus.

Zusammenhalt und Gemeinschaft

„Mit unserer „weiß-grünen Weihnachtsstub’n“ wollen wir in zweierlei Hinsicht ein vorweihnachtliches Zeichen des Miteinanders setzen. Der Erlös kommt zur Gänze einem karitativen Zweck zu Gute und unterstützt damit Menschen, die es im Leben gerade nicht leicht haben. Zudem braucht es in Zeiten, in denen die Menschlichkeit allzu oft verloren gegangen scheint, ein mehr an Miteinander. Ein mehr an Zusammenhalt und Gemeinschaft“, so Landeshauptmann Christopher Drexler.