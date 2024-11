Krampusumzüge: Bus-Umleitungen in Klagenfurter Innenstadt

Die Linie 1 Richtung Fischl fährt stadtauswärts zum Heuplatz, St. Veiter Ring und Völkermarkter Ring zur Haltestelle Europagymnasium und weiter auf Linie. Stadteinwärts ab Europagymnasium, Völkermarkter Ring, St. Veiter Ring und Heuplatz zum Heiligengeistplatz.

Die Linien A, C und 4 fahren ab Heiligengeistplatz in Richtung Bahnhof über 10.-Oktober- Straße, St. Ruprechter Straße und Gabelsbergerstraße zu den Haltestellen 32 bzw. 33 am Busbahnhof West. Ab Hauptbahnhof West in Richtung Heiligengeistplatz über Fromillerstraße, St. Ruprechter Straße und Domplatz zum Heiligengeistplatz.

Die Linien B (Welzenegg) und Linie 5 werden stadtauswärts werden zum Heuplatz und weiter zur Pischeldorfer Straße geführt, stadteinwärts über St. Veiter Ring und Heuplatz zum Heiligengeistplatz.

Die Linien 2, 3 und 7 fahren stadtauswärts über Heuplatz, St. Veiter Ring, Völkermarkter Ring zur Hasnerstraße und weiter über Linie, stadteinwärts über Völkermarkter Straße, Völkermarkter Ring, St. Veiter Ring und Heuplatz zum Heiligengeistplatz.