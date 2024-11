Vorsicht, Black Friday-Fallen: So tricksen Händler Schnäppchenjäger aus

Black Friday ist der Freitag nach dem Erntedankfest (Thanksgiving) in den USA und gilt als Beginn der Weihnachtseinkaufsaison. An diesem Tag bieten viele Einzelhändler und Online-Shops enorme Rabatte und Sonderangebote an. Black Friday hat sich mittlerweile auch in vielen anderen Ländern, darunter Deutschland und Österreich, etabliert. Der Tag ist bekannt für riesige Schnäppchen und hohe Rabatte, vor allem in den Bereichen Elektronik, Mode und Haushaltsgeräte. Doch nicht alle Angebote sind wirklich günstig – daher ist Vorsicht geboten, um nicht auf Lockvogelangebote hereinzufallen.