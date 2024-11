Trauriges Ende: Drohne entdeckt toten Wanderer (71) in Tirol

Am Dienstag, den 19. November 2024, endete ein geplanter Ausflug zur Pulverer Kapelle in Brandenberg, Tirol, tragisch. Ein 71-jähriger Mann, der am Nachmittag zu einer Wanderung aufgebrochen war, kehrte nicht wie erwartet zurück. Gegen Abend alarmierte der Schwiegersohn des Mannes die Polizei, nachdem er das Fahrzeug des Vermissten am Ausgangspunkt gefunden hatte.

Großangelegte Suche mit modernster Technik

Eine umfangreiche Suchaktion wurde eingeleitet, bei der neben der Bergrettung Kramsach auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Brandenberg und Brixlegg beteiligt waren. Insgesamt waren 24 Kräfte der Bergrettung, 20 Feuerwehrleute sowie mehrere Polizeistreifen und ein Hubschrauber der Polizei Salzburg im Einsatz. Zusätzlich kamen Drohnen mit Wärmebildkameras zum Einsatz.

Tödlicher Absturz

Am Ende führte eine Drohne der Feuerwehr Brixlegg zum traurigen Fund. Der 71-Jährige wurde tot in einem Bachbett am Fuß einer etwa 50 Meter hohen Felswand lokalisiert. Vermutlich war der Mann vom markierten Wanderweg abgestürzt. Die Einsatzkräfte waren bis in die Nacht hinein beschäftigt. Trotz des Einsatzes modernster Technologie und zahlreicher Helfer konnte der Mann nur noch tot geborgen werden.