Metallbau-Firma aus dem Lavanttal insolvent

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) hat heute bekanntgegeben, dass über das Vermögen der ESS GmbH in St. Stefan in Lavanttal ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde.

Über das Vermögen der ESS GmbH in St. Stefan im Lavanttal wurde ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Es handelt sich hierbei um ein Konkursverfahren. Die Verbindlichkeiten betragen derzeit laut AKV insgesamt 369.500 Euro. Von der Insolvenz seien 37 Gläubiger betroffen. Forderungen können ab sofort über den AKV angemeldet werden.

Betriebsgegenstand

Der Betriebsgegenstand ist die Ausübung des Gewerbes im Bereich der Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau. Der Betrieb ist bereits geschlossen. Im Unternehmen waren zuletzt neben dem Geschäftsführer noch ein Dienstnehmer beschäftigt. Das Dienstverhältnis wurde bereits vor einiger Zeit aufgelöst, heißt es seitens des AKV.

Insolvenzursachen:

Der Betrieb fungierte von Anbeginn als Koordinator, in dem er Werkaufträge übernommen hat und sich dabei in erster Linie entsprechender Subunternehmer bediente. Dabei war er bei den Materiallieferungen auf die Zuverlässigkeit des von ihm beauftragen Lieferanten angewiesen. Als sie einen Großauftrag in der Höhe von 125.000 Euro aus Deutschland übernommen hatten, verweigerte dieser nach erbrachten und fakturierten Leistungen die Zahlung wegen Mangelhaftigkeit, berichtet der AKV weiter. Im Jahr 2023 übernahm die Schuldnerin ebenso einen Auftrag für die Errichtung einer Produktionshalle in Völkermarkt. Das Auftragsvolumen belief sich in der Höhe von 450.000 Euro, welches ebenfalls vom Auftraggeber wegen Mangelhaftigkeit der Werksausführung nicht bezahlt wurde. Diese beiden großen ausbleibenden Zahlungen brachte die Schuldnerin in finanzielle Schwierigkeiten. Insbesondere konnte die durch die Zahlungsverweigerung eingetretene Umsatzsteuerlast nicht entsprechend bedient werden. Daher ist auch das Finanzamt Österreich Hauptgläubiger.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2024 um 11:49 Uhr aktualisiert